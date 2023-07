Forum des associations Rue du Colonel du Garreau de la Méchenie Saint-Yrieix-la-Perche, 2 septembre 2023, Saint-Yrieix-la-Perche.

Saint-Yrieix-la-Perche,Haute-Vienne

Afin de faire connaître au plus grand nombre les associations de la ville et

de découvrir ou tester leurs activités, le forum des associations organisé par la commune vous accueille sur les sites de Villa Sport et de la Salle des Congrès. Buvette et restauration sur place..

2023-09-02 fin : 2023-09-02 18:00:00. .

Rue du Colonel du Garreau de la Méchenie Salle des congrès et Villa Sport

Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



To help as many people as possible get to know the town’s associations and discover

discover or try out their activities, the associations forum organized by the commune welcomes you to the Villa Sport and Salle des Congrès sites. Refreshments and catering on site.

Para que el mayor número posible de personas pueda conocer las asociaciones de la ciudad

descubrir o probar sus actividades, el foro de asociaciones organizado por el ayuntamiento le da la bienvenida en los recintos de Villa Sport y Salle des Congrès. Refrescos y comida disponibles in situ.

Um möglichst viele Menschen mit den Vereinen der Stadt bekannt zu machen und

ihre Aktivitäten zu entdecken oder zu testen, empfängt Sie das von der Gemeinde organisierte Vereinsforum auf dem Gelände der Villa Sport und der Kongresshalle. Getränke und Speisen werden vor Ort angeboten.

Mise à jour le 2023-07-13 par OT Pays de Saint-Yrieix