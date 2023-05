SPECTACLE : SWING VILLAGES ET LA CHORALE rue du Colonel Cazal, 26 mai 2023, Sarreguemines.

Sarreguemines,Moselle

Les élèves de la classe de théâtre collégiens du Conservatoire de Sarreguemines vous proposent deux pièces originales Swing Villages et La Chorale. Avec ce combo écrit par la brillante Margot GAUER, bonheur et fous rires garantis !

Swing villages

C’est l’effervescence dans le village de Berné-les-Moulins ! Le conseil municipal a enfin trouvé une idée d’animation pour la nouvelle salle polyvalente : une activité culturelle qui réunira tous les habitants. Et encadrée, s’il vous plait, par un « professionnel » venu tout droit de New York ! Ce personnage haut en couleur apportera à la petite bourgade l’entrain et le dynamisme qui lui manquait, mais aussi, son lot d’imprévus. Les habitants ne sont pas au bout de leurs surprises…

La Chorale

Malgré sa bonne volonté, un jeune chef de chœur a beaucoup de mal à mener à bien la répétition publique prévue aujourd’hui. En effet, comment motiver les choristes, et les faire chanter, quand ils sont sans arrêt interrompus par leur famille ou leurs amis ? D’ailleurs, soyez-en sûrs, vous serez vous aussi stupéfaits par les interventions des tous ces étonnants personnages…

Ces deux comédies tendres, proposées par la classe des jeunes adolescents du conservatoire, sont tout-public et vous permettront de passer de bons moments en famille.

Entrée libre dans la limite des places disponibles !. Tout public

Vendredi 2023-05-26 à 19:30:00 ; fin : 2023-05-26 17:30:00. 0 EUR.

rue du Colonel Cazal

Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est



The students of the theater class of the Sarreguemines Conservatory offer you two original plays Swing Villages and La Chorale. With this combo written by the brilliant Margot GAUER, happiness and laughter guaranteed!

Swing villages

It is the effervescence in the village of Berné-les-Moulins! The municipal council has finally found an idea for an event for the new multi-purpose hall: a cultural activity that will bring together all the inhabitants. And it will be supervised, please, by a « professional » from New York! This colorful character will bring to the little town the energy and dynamism it was lacking, but also its share of unexpected events. The inhabitants are not at the end of their surprises?

The Choir

In spite of his good will, a young choir director has a lot of trouble to carry out the public rehearsal planned for today. Indeed, how to motivate the choristers, and make them sing, when they are constantly interrupted by their family or their friends? Be sure that you will be amazed by the interventions of all these amazing characters?

These two tender comedies, proposed by the conservatory’s young teenagers’ class, are for all audiences and will allow you to have a good time with your family.

Free admission while seats are available!

Los alumnos de la clase de teatro de la escuela media del Conservatorio de Sarreguemines les proponen dos obras originales Swing Villages y La Chorale. Con este combo escrito por la genial Margot GAUER, ¡la alegría y la risa están garantizadas!

Los pueblos del swing

El pueblo de Berné-les-Moulins está que arde Por fin se le ha ocurrido al ayuntamiento una idea para un evento para la nueva sala polivalente: una actividad cultural que reúna a todos los habitantes. Y, por favor, ¡con un « profesional » de Nueva York! Este pintoresco personaje dará a la pequeña ciudad la energía y el dinamismo que le faltaban, pero también su cuota de imprevistos. Los habitantes no acaban de sorprenderse..

El coro

A pesar de su buena voluntad, un joven director de coro tiene dificultades para sacar adelante el ensayo público previsto para hoy. ¿Cómo puede motivar a los cantantes y conseguir que canten cuando sus familiares y amigos les interrumpen constantemente? Puedes estar seguro de que tú también te asombrarás con las intervenciones de todos estos increíbles personajes?

Estas dos tiernas comedias, presentadas por la clase de jóvenes adolescentes del conservatorio, están abiertas a todos los públicos y le permitirán pasar un buen rato en familia.

¡Entrada gratuita sujeta a disponibilidad!

Die Schüler der Theaterklasse der Mittelstufe des Konservatoriums von Sarreguemines präsentieren Ihnen zwei Originalstücke Swing Villages und La Chorale. Mit dieser Kombo, die von der brillanten Margot GAUER geschrieben wurde, sind Glück und Lachen garantiert!

Swing Villages

Im Dorf Berné-les-Moulins herrscht große Aufregung! Der Gemeinderat hat endlich eine Idee für eine Veranstaltung in der neuen Mehrzweckhalle gefunden: eine kulturelle Aktivität, die alle Einwohner zusammenbringen wird. Und das Ganze wird von einem « Profi » aus New York betreut! Diese farbenfrohe Persönlichkeit wird dem kleinen Ort den fehlenden Schwung und die Dynamik verleihen, aber auch eine Menge Unvorhergesehenes mit sich bringen. Die Einwohner sind nicht am Ende ihrer Überraschungen angelangt

Der Chor

Trotz seines guten Willens hat ein junger Chorleiter große Schwierigkeiten, die für heute angesetzte öffentliche Chorprobe durchzuführen. Wie soll man den Chor motivieren und zum Singen bringen, wenn er ständig von Familie und Freunden unterbrochen wird? Auch Sie werden von den Einmischungen dieser erstaunlichen Personen verblüfft sein

Diese beiden zärtlichen Komödien, die von der Jugendklasse des Konservatoriums aufgeführt werden, sind für alle Altersgruppen geeignet und bieten Ihnen die Möglichkeit, schöne Momente mit Ihrer Familie zu verbringen.

Freier Eintritt, solange Plätze verfügbar sind!

Mise à jour le 2023-05-23 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES