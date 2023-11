Bal de l’agriculture et élection de Miss Ried rue du Collège Sundhouse, 6 janvier 2024, Sundhouse.

Sundhouse,Bas-Rhin

Prenez part à cette soirée afin de désigner notre Miss Ried. Un beau spectacle vous attend en perspective!.

2024-01-06 fin : 2024-01-06 . EUR.

rue du Collège

Sundhouse 67920 Bas-Rhin Grand Est



Take part in this evening to choose our Miss Ried. A great show awaits you!

Participa en esta velada para elegir a nuestra Miss Ried. ¡Te espera un gran espectáculo!

Nehmen Sie an diesem Abend teil, um unsere Miss Ried zu wählen. Es erwartet Sie eine tolle Show!

Mise à jour le 2023-11-23 par Office de tourisme du grand Ried