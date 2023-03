Guyom Touseul en concert Rue du Collège Loudun Catégories d’Évènement: Loudun

Vienne

Guyom Touseul en concert Rue du Collège, 17 juin 2023, Loudun . Guyom Touseul en concert Le Café Partagé Rue du Collège Loudun Vienne Rue du Collège Le Café Partagé

2023-06-17 – 2023-06-17

Rue du Collège Le Café Partagé

Loudun

Vienne . Guyom Touseul : le retour !

Il nous vient de Tulle et il ne manque pas son rendez-vous annuel au café !

Guyom : « un faiseur de rencontres », un « metteur de gens ensembles », c’est aussi un être généreux qui mord à pleine dents dans les moments de partage et d’amitié.

Concert au chapeau Guyom Touseul : le retour !

Il nous vient de Tulle et il ne manque pas son rendez-vous annuel au café !

Guyom : « un faiseur de rencontres », un « metteur de gens ensembles », c’est aussi un être généreux qui mord à pleine dents dans les moments de partage et d’amitié.

Concert au chapeau +33 6 20 15 25 62 Le Café Partagé

Rue du Collège Le Café Partagé Loudun

dernière mise à jour : 2023-03-22 par

Détails Catégories d’Évènement: Loudun, Vienne Autres Lieu Loudun Adresse Loudun Vienne Rue du Collège Le Café Partagé Ville Loudun Departement Vienne Tarif Lieu Ville Rue du Collège Le Café Partagé Loudun

Loudun Loudun Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/loudun /

Guyom Touseul en concert Rue du Collège 2023-06-17 was last modified: by Guyom Touseul en concert Rue du Collège Loudun 17 juin 2023 Le Café Partagé Rue du Collège Loudun Vienne Rue du Collège Loudun vienne

Loudun Vienne