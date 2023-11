SPECTACLE : « BOODER IS BACK » Rue du collège Longué-Jumelles, 12 avril 2024, Longué-Jumelles.

Longué-Jumelles,Maine-et-Loire

Grâce à son humour toujours aiguisé et son autodérision, Booder vous donne son ressenti de la vie dans cette « Société de Beaux Gosses »..

2024-04-12 fin : 2024-04-12 . .

Rue du collège

Longué-Jumelles 49160 Maine-et-Loire Pays de la Loire



With his ever-sharp humor and self-mockery, Booder gives you his take on life in this « Society of Handsome Kids ».

Con su humor siempre mordaz y su autoburla, Booder nos da su visión de la vida en esta « Sociedad de niños guapos ».

Mit seinem stets scharfen Humor und seiner Selbstironie vermittelt Booder Ihnen, wie er das Leben in dieser « Gesellschaft der Schönen Kinder » empfindet.

Mise à jour le 2023-11-08 par eSPRIT Pays de la Loire