PIÈCE DE THÉÂTRE : « À QUEL PRIX TU M’AIMES ? » Rue du collège Longué-Jumelles, 1 décembre 2023, Longué-Jumelles.

Longué-Jumelles,Maine-et-Loire

Une comédie romantique de Guillaume Mélanie et Jean Franco..

2023-12-01 fin : 2023-12-01 . EUR.

Rue du collège

Longué-Jumelles 49160 Maine-et-Loire Pays de la Loire



A romantic comedy by Guillaume Mélanie and Jean Franco.

Una comedia romántica de Guillaume Mélanie y Jean Franco.

Eine romantische Komödie von Guillaume Mélanie und Jean Franco.

