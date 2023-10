Villes en scène > Concert « Nos marins » Rue du collège Le Teilleul, 1 février 2024, Le Teilleul.

Le Teilleul,Manche

Chansons – Label NENO & TALA.

Un écho à ces vies partagées entre la terre et la marée.

Depuis plusieurs années, Paul d’Amour part à la rencontre des gens pour leur donner la parole en chansons. Ces aventures ont donné naissance au label Neno & Tala et à la collection « Nos ».

Après un premier volume intitulé Nos prisons, qui relatait le destin de sept détenus, Paul d’Amour a entrepris une immersion dans l’univers des marins pêcheurs du Cotentin.

Accompagné par Pierre Luquet et Florent Vintrigner, du groupe La Rue Kétanou, ainsi que du contrebassiste Marc-Antoine Schmitt, ils ont écrit et composé un répertoire original né de discussions et d’anecdotes glanées auprès d’une quinzaine de pêcheurs d’Omonville-la-Rogue,

Cherbourg-en-Cotentin et Fermanville.

Parmi les thèmes abordés, le port, les bateaux-usines, le mauvais temps, la vie des femmes de marins, l’homme à la mer ; quatorze histoires mises en musique pour se bercer d’airs marins et évoquer ce peuple de la mer, gardien de la mémoire d’un métier et de la culture maritime normande..

2024-02-01 20:30:00 fin : 2024-02-01 . .

Rue du collège Salle socio-culturelle

Le Teilleul 50640 Manche Normandie



Songs – Label NENO & TALA.

An echo to the lives shared between the land and the tide.

For several years now, Paul d?Amour has been going out to meet people and give them a voice in song. These adventures have given rise to the Neno & Tala label and the « Nos » collection.

After a first volume entitled Nos prisons, which recounted the fate of seven prisoners, Paul d?Amour set out to immerse himself in the world of Cotentin fishermen.

Accompanied by Pierre Luquet and Florent Vintrigner, from the group La Rue Kétanou, and double bassist Marc-Antoine Schmitt, they wrote and composed an original repertoire based on discussions and anecdotes gleaned from fifteen or so fishermen from Omonville-la-Rogue,

Cherbourg-en-Cotentin and Fermanville.

Themes covered include the port, factory ships, bad weather, the lives of sailors? wives and the man at sea. Fourteen stories set to music, lulling us to sleep and evoking the people of the sea, guardians of the memory of a profession and of Normandy?s maritime culture.

Canciones – Sello NENO & TALA.

Un eco de las vidas compartidas entre la tierra y la marea.

Desde hace varios años, Paul d’Amour sale al encuentro de las personas para darles voz en forma de canciones. Estas aventuras han dado lugar al sello Neno & Tala y a la colección « Nos ».

Tras un primer volumen titulado Nos prisons, que narraba el destino de siete presos, Paul d’Amour salió a sumergirse en el mundo de los pescadores de la región de Cotentin.

Acompañado por Pierre Luquet y Florent Vintrigner, del grupo La Rue Kétanou, y el contrabajista Marc-Antoine Schmitt, escribió y compuso un repertorio original basado en conversaciones y anécdotas de una quincena de pescadores de Omonville-la-Rogue,

Cherbourg-en-Cotentin y Fermanville.

Temas como el puerto, los buques factoría, el mal tiempo, la vida de las esposas de los marineros o el hombre del mar… Catorce historias musicadas para adormecer con las melodías del mar y evocar a las gentes del mar, guardianas de la memoria de una profesión y de la cultura marítima de Normandía.

Lieder – Label NENO & TALA.

Ein Echo auf diese Leben, die zwischen Land und Gezeiten geteilt werden.

Seit mehreren Jahren geht Paul d’Amour auf die Menschen zu, um ihnen in Liedern eine Stimme zu geben. Aus diesen Abenteuern sind das Label Neno & Tala und die Kollektion « Nos » hervorgegangen.

Nach dem ersten Band Nos prisons, der das Schicksal von sieben Gefängnisinsassen beschrieb, tauchte Paul d’Amour in die Welt der Seefischer in der Region Cotentin ein.

Zusammen mit Pierre Luquet und Florent Vintrigner von der Gruppe La Rue Kétanou sowie dem Kontrabassisten Marc-Antoine Schmitt schrieben und komponierten sie ein originelles Repertoire, das aus Gesprächen und Anekdoten mit 15 Fischern aus Omonville-la-Rogue entstand,

Cherbourg-en-Cotentin und Fermanville.

Zu den behandelten Themen gehören der Hafen, die Fabrikschiffe, schlechtes Wetter, das Leben der Frauen der Seeleute und der Mann auf See. 14 vertonte Geschichten, die uns in den Schlaf wiegen und an die Menschen des Meeres erinnern, die die Erinnerung an einen Beruf und die maritime Kultur der Normandie bewahren.

Mise à jour le 2023-10-16 par Normandie Tourisme / Attitude Manche