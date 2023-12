Salon du livre « la ville »- Sur tous les toits Rue du Collège Flers Catégories d’Évènement: Flers

Orne Salon du livre « la ville »- Sur tous les toits Rue du Collège Flers, 6 avril 2024, Flers. Flers Orne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-04-07 19:00:00 Flers Agglo organise la 15e édition de la fête du livre, événement qui a lieu tous les deux ans depuis 1995. Le temps fort reste le salon du livre qui aura lieu au FORUM. Deux table rondes avec des auteurs , atelier d’écriture ‘sur la ville » avec Anne Monneau, atelier d’illustration avec Héloïse Goude, atelier aquarelle avec le paysagiste Hubert Mansotte de Maneville, atelier perma-cité avec Olivier Dain-Belmont, ateliers pour les tout-petits, balade littéraire dans Flers avec 9 lecteurs de l’association Atouts-lire… Maquette participative réalisée par 36 classes d’élémentaire de Flers Agglo, projets d’aménagement urbain à Flers, auteurs en dédicace, stand numérique, animations extérieures en cultures urbaines (graff, danse urbaine…).

Rue du Collège

Flers 61100 Orne Normandie

