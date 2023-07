Concert au Clos Moulin Rue du Clos Moulin Vorey, 30 juillet 2023, Vorey.

Vorey,Haute-Loire

Le village vacances le Clos Moulin Esprit Nature SAS – Laurent & Magali se met au trad avec un concert des G’nous.

Venez danser avec nous, l’entrée est libre et le bar et le restaurant vous accueilleront avec le sourire..

2023-07-30 19:30:00 fin : 2023-07-30 . .

Rue du Clos Moulin Village vacances Le Clos Moulin

Vorey 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



The Clos Moulin Esprit Nature SAS – Laurent & Magali vacation village is going trad with a concert by G’nous.

Come and dance with us, admission is free and the bar and restaurant will welcome you with a smile.

El pueblo de vacaciones Clos Moulin Esprit Nature SAS – Laurent & Magali se vuelve tradicional con un concierto de G’nous.

Venga a bailar con nosotros, la entrada es gratuita y el bar y el restaurante le recibirán con una sonrisa.

Das Feriendorf le Clos Moulin Esprit Nature SAS – Laurent & Magali stimmt sich mit einem Konzert der G’nous auf den Trad ein.

Kommen Sie und tanzen Sie mit uns, der Eintritt ist frei und die Bar und das Restaurant werden Sie mit einem Lächeln empfangen.

