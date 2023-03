Les demoiselles en campagne 14e édition Rue du Clos, 1 avril 2023, Montmartin-sur-Mer .

Les demoiselles en campagne 14e édition

2023-04-01 – 2023-04-01

Les demoiselles en campagne : concert « Frieda » (soul groove), danse et musique « Cette petite musique que personne n’entend » mise en scène de Joey Starr et musique de Cut Killer, one woman show « Marionetik, L’imposture de la Big up CIE », discussions tirées du chapeau « Constellation écoféministe », marché des créatrices.

https://www.chaufferdanslanoirceur.org/?les-demoiselles-en-campagne-14

