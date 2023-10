Visite guidée Secrets de Mathurine au Château du Clos Lucé Rue du Clos Lucé Amboise, 23 octobre 2023, Amboise.

Amboise,Indre-et-Loire

Mathurine, la pétillante cuisinière de Léonard de Vinci, vous entraîne à la découverte de la vie quotidienne du plus grand artiste de l’Histoire..

Mardi 2023-10-23 11:00:00 fin : 2023-10-31 . 6 EUR.

Rue du Clos Lucé

Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Mathurine, Leonardo da Vinci’s sparkling cook, takes you on a journey of discovery into the daily life of the greatest artist in history.

Mathurine, la chispeante cocinera de Leonardo da Vinci, le lleva a un viaje por la vida cotidiana del mayor artista de la historia.

Mathurine, die quirlige Köchin von Leonardo da Vinci, nimmt Sie mit auf eine Entdeckungsreise in den Alltag des größten Künstlers der Geschichte.

