Apéro Mezzo au Château du Clos Lucé Rue du Clos Lucé Amboise, 9 septembre 2023, Amboise.

Amboise,Indre-et-Loire

Ambiance musicale dans un cadre prestigieux, sous le regard de Léonard de Vinci.

Visite costumée dans le parc, dégustation de vins ee Tourain-Amboise et produits du terroir, et airs musicaux.

Sur réservation..

Samedi 2023-09-09 19:00:00 fin : 2023-09-09 . 49 EUR.

Rue du Clos Lucé

Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Musical ambience in a prestigious setting, under the gaze of Leonardo da Vinci.

Costumed tour of the park, tasting of Tourain-Amboise wines and local produce, and musical tunes.

Reservations required.

Ambiente musical en un marco prestigioso, bajo la mirada de Leonardo da Vinci.

Visita del parque con disfraces, degustación de vinos Tourain-Amboise y productos locales, y acompañamiento musical.

Reserva obligatoria.

Musikalisches Ambiente in einem prestigeträchtigen Rahmen unter den Augen von Leonardo da Vinci.

Kostümierter Rundgang durch den Park, Weinprobe mit Tourain-Amboise-Weinen und regionalen Produkten sowie musikalische Untermalung.

Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-08-21 par OFFICE AMBOISE