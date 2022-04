Rue du CIrque – Stage Mime 23/24 Avril 2022 Rue du Cirque Saint-Junien Catégories d’évènement: Haute-Vienne

**Chacun sait lire le mime, mais sait-on l’écrire ?…** Découverte ou approfondissement du langage corporel, rendre l’imaginaire palpable avec précision et valeur du geste. Seul et en groupe, nous aborderons le mime par la conscience du rythme, de la gamme, des états, de la segmentation des articulations, de jeux d’improvisation guidés ou libre pour aboutir à la construction de scènes courtes. **Stage animé par Marion Vattan :** Comédienne mime « la fée Gaff » Le samedi de 14h00 à 18h00 Le dimanche de 10h00 à 17h30 Minimum 7 participants, à partir de 15 ans. **Inscription:** vincent : 06 99 66 15 10 [rueducirque87@gmail.com](mailto:rueducirque87@gmail.com)

60 € pour les adhérents et 70 pour les non adhérents

Le langage corporel par le mime Rue du Cirque 5 quai des mégisseries 87200 Saint Junien Saint-Junien Lotissement de Précoin Haute-Vienne

