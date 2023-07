BALADES DE SAINT HILAIRE MATINÉE Rue du Cimetière Saint-Hilaire, 28 juillet 2023, Saint-Hilaire.

Saint-Hilaire,Aude

Découvrez Saint Hilaire, son patrimoine entre garrigue, vignes et oliviers, dans une promenade commentée.

9h00 – Accueil et café de bienvenue devant la cave coopérative.

Les enfants de moins de 10 ans, sous la responsabilité des parents, s’ils le souhaitent pourront participer à la balade, à dos d’âne. Merci de signaler au moment de l’inscription.

9h30 – Départ et découverte de l’ancien chemin médiéval vers l’oliveraie, les ruines romaines, l’abbaye (environ 3km aller et retour).

Environ 13h15 – Dégustation de vins locaux. Repas froid en plein air.

Prévoir des chaussures adaptées à la randonnée, une bouteille et un chapeau. Pour les enfants qui choisiront la balade à dos d’âne, prendre un pantalon. Parking et accueil à l’entrée du village..

2023-07-28 09:00:00 fin : 2023-07-28 14:00:00. EUR.

Rue du Cimetière

Saint-Hilaire 11250 Aude Occitanie



Discover Saint Hilaire and its heritage between garrigue, vineyards and olive groves on a guided walk.

9:00 am – Welcome and coffee in front of the Cave Coopérative.

Children under 10, under the responsibility of their parents, may take part in the donkey ride if they wish. Please indicate when registering.

9:30 am – Departure and discovery of the old medieval path to the olive grove, the Roman ruins and the abbey (approx. 3km round trip).

Approx. 1.15pm – Local wine tasting. Cold lunch in the open air.

Bring hiking shoes, a bottle of wine and a hat. For children choosing the donkey ride, please bring pants. Parking and reception at the village entrance.

Descubra Saint Hilaire y su patrimonio de garrigas, viñedos y olivares en un paseo guiado.

9.00 h – Bienvenida y café delante de la Cave Coopérative.

Los niños menores de 10 años, bajo la responsabilidad de sus padres, pueden participar en el paseo en burro si lo desean. Le rogamos que nos lo comunique al inscribirse.

9.30 – Salida y descubrimiento del antiguo camino medieval hacia el olivar, las ruinas romanas y la abadía (aprox. 3 km ida y vuelta).

13h15 – Degustación de vinos locales. Comida fría al aire libre.

Traer botas de montaña, una botella de vino y un sombrero. Los niños que opten por el paseo en burro deberán llevar pantalones. Aparcamiento y recepción a la entrada del pueblo.

Entdecken Sie Saint Hilaire und sein Kulturerbe zwischen Garrigue, Weinbergen und Olivenbäumen auf einem kommentierten Spaziergang.

9.00 Uhr – Empfang und Begrüßungskaffee vor dem Genossenschaftskeller.

Kinder unter 10 Jahren, unter der Verantwortung der Eltern, können auf Wunsch an der Wanderung teilnehmen, auf dem Rücken eines Esels. Bitte geben Sie dies bei der Anmeldung an.

9:30 Uhr – Start und Entdeckung des alten mittelalterlichen Weges zum Olivenhain, den römischen Ruinen und der Abtei (ca. 3 km hin und zurück).

Ca. 13:15 Uhr – Verkostung von lokalen Weinen. Kaltes Mittagessen im Freien.

Für die Wanderung geeignete Schuhe, eine Trinkflasche und einen Hut mitbringen. Für Kinder, die sich für den Eselritt entscheiden, nehmen Sie eine Hose mit. Parkplatz und Empfang am Dorfeingang.

Mise à jour le 2023-06-28 par A.D.T. de l’Aude / ADT 11