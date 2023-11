COUNTRY AND LINE DANCE Rue du Chevrier Saint-Michel-Chef-Chef, 2 décembre 2023, Saint-Michel-Chef-Chef.

Saint-Michel-Chef-Chef,Loire-Atlantique

Un nouveau défi s’ofre à vous !

Venez passer une nuit de danses et de délires au profit du Téléthon avec l’association Santiag & States »on country..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 07:00:00. .

Rue du Chevrier Salle Beauséjour

Saint-Michel-Chef-Chef 44730 Loire-Atlantique Pays de la Loire



A new challenge awaits you!

Come and enjoy a night of dancing and fun in aid of the Telethon with the Santiag & States « on country association.

¡Un nuevo desafío te está esperando!

Ven a disfrutar de una noche de baile y diversión a beneficio del Telemaratón con la asociación Santiag & States « on country ».

Eine neue Herausforderung wartet auf Sie!

Verbringen Sie mit dem Verein Santiag & States « on country eine Nacht voller Tänze und Verrücktheiten zugunsten des Telethon.

Mise à jour le 2023-11-24 par eSPRIT Pays de la Loire