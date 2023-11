MARCHÉ DE NOËL Rue du Chevecier Saint-Michel-Chef-Chef, 9 décembre 2023, Saint-Michel-Chef-Chef.

Saint-Michel-Chef-Chef,Loire-Atlantique

L’association Galet’s Jade a le plaisir, comme chaque année, de vous proposer son marché de Noël et sa bourse aux jouets organisés sur 2 jours..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . .

Rue du Chevecier Salle Beauséjour

Saint-Michel-Chef-Chef 44730 Loire-Atlantique Pays de la Loire



The Galet’s Jade association is pleased to present its annual 2-day Christmas market and toy fair.

Cada año, la asociación Jade de Galet se complace en presentar su mercado navideño y feria del juguete, de dos días de duración.

Der Verein Galet’s Jade freut sich, Ihnen wie jedes Jahr seinen Weihnachtsmarkt und seine Spielzeugbörse anbieten zu können, die an zwei Tagen organisiert werden.

Mise à jour le 2023-11-03 par eSPRIT Pays de la Loire