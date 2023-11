MARCHÉ DE NOËL Rue du Chevecier Saint-Michel-Chef-Chef, 19 novembre 2023, Saint-Michel-Chef-Chef.

Saint-Michel-Chef-Chef,Loire-Atlantique

L’association « Un fauteuil pour tous 44 » organise son traditionnel marché de Noël !.

2023-11-19 fin : 2023-11-19 18:00:00. .

Rue du Chevecier Salle Beauséjour

Saint-Michel-Chef-Chef 44730 Loire-Atlantique Pays de la Loire



The « Un fauteuil pour tous 44 » association is organizing its traditional Christmas market!

La asociación « Un fauteuil pour tous 44 » organiza su tradicional mercado navideño

Der Verein « Un fauteuil pour tous 44 » organisiert seinen traditionellen Weihnachtsmarkt!

