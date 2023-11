VIDE TA CHAMBRE, UN BON MOYEN DE FAIRE DU TRI ! Rue du Chevecier Saint-Michel-Chef-Chef, 12 novembre 2023, Saint-Michel-Chef-Chef.

Saint-Michel-Chef-Chef,Loire-Atlantique

Venez nombreux au grand Vide ta chambre

C’est le moment de faire du vide ou de remplir votre « hotte » !.

2023-11-12 fin : 2023-11-12 18:00:00. .

Rue du Chevecier Salle Beauséjour

Saint-Michel-Chef-Chef 44730 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Come one, come all to Vide ta chambre

It’s time to clear out the clutter and fill your « hood »!

Vengan todos a Vide ta chambre

¡Es hora de despejar el desorden o de llenar tu « capucha »!

Kommen Sie zahlreich zum großen Vide ta chambre

Es ist an der Zeit, Ihr Zimmer zu entrümpeln oder Ihre « Abzugshaube » zu füllen!

Mise à jour le 2023-11-03 par eSPRIT Pays de la Loire