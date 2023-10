Cet évènement est passé Jogging des Fraises Rue du Chêneau Verlinghem Catégories d’Évènement: Nord

Verlinghem Jogging des Fraises Rue du Chêneau Verlinghem, 10 juin 2019, Verlinghem. Jogging des Fraises Lundi 10 juin 2019, 08h30 Rue du Chêneau Entre 3€ et 10€ Le traditionnel Jogging des Fraises prend les couleurs d’Eldorado. Les participants pourront courir aux rythmes des musiques jouées par la fanfare du Tire-Laine et terminer leur course avec le Bal « Tabaco&Ron » proposé par le Tire-Laine, avec le Soundtruck. Inscriptions obligatoires : Jusqu’au 3 juin sur le site et sur place le 8 juin. Rue du Chêneau Rue du Chêneau Verlinghem Verlinghem 59237 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.joggingdesfraises.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-06-10T08:30:00+02:00 – 2019-06-10T12:00:00+02:00

2019-06-10T08:30:00+02:00 – 2019-06-10T12:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Nord, Verlinghem Autres Lieu Rue du Chêneau Adresse Rue du Chêneau Verlinghem Ville Verlinghem Departement Nord Lieu Ville Rue du Chêneau Verlinghem latitude longitude 50.68047;2.995673

Rue du Chêneau Verlinghem Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/verlinghem/