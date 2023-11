Marché de Noël Rue du chenal Wolxheim, 25 novembre 2023, Wolxheim.

Wolxheim,Bas-Rhin

Marché de créateur et produits locaux, petite restauration sur place.

2023-11-25 fin : 2023-11-25 23:00:00. EUR.

Rue du chenal

Wolxheim 67120 Bas-Rhin Grand Est



Designer market and local products, snack bar on site

Mercado de diseño y productos locales, snack bar in situ

Designermarkt und lokale Produkte, kleine Snacks vor Ort

Mise à jour le 2023-11-14 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig