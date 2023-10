Après-midi Halloween Rue du chemin rouge Fumel, 31 octobre 2023, Fumel.

Fumel,Lot-et-Garonne

Après-midi récréative Halloween à Convergence le MARDI 31 octobre de 14h à 16h.

Présence des PARENTS OBLIGATOIRE.

Activités manuelles, collecte de bonbons, goûté.

Sur inscription au 05.53.49.25.10 / convergence.bvef@gmail.com

Venez déguisés..

2023-10-31 fin : 2023-10-31 16:00:00.

Rue du chemin rouge

Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Halloween recreational afternoon at Convergence on TUESDAY October 31 from 2 p.m. to 4 p.m.

PRESENCE OF PARENTS MANDATORY.

Manual activities, candy collection, snacks.

By registration at 05.53.49.25.10 / convergence.bvef@gmail.com

Come dressed up.

Tarde de Halloween en Convergence el MARTES 31 de octubre de 14:00 a 16:00.

Los padres DEBEN estar presentes.

Manualidades, recogida de caramelos, merienda.

Inscríbete en 05.53.49.25.10 / convergence.bvef@gmail.com

Ven disfrazado.

Halloween-Freizeitnachmittag in Convergence am DIENSTAG, 31. Oktober, von 14.00 bis 16.00 Uhr.

Anwesenheit der ELTERN ERFORDERLICH.

Basteln, Süßigkeiten sammeln, Snacks.

Anmeldung erforderlich unter 05.53.49.25.10 / convergence.bvef@gmail.com

Kommen Sie verkleidet.

Mise à jour le 2023-10-10 par OT Fumel – Vallée du Lot