Vide-greniers Rue du Chemin Rouge Fumel, 1 octobre 2023, Fumel.

Fumel,Lot-et-Garonne

L’association Convergence organise un vide-greniers.

Restauration sur place..

2023-10-01 fin : 2023-10-01 18:00:00. EUR.

Rue du Chemin Rouge

Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The Convergence association is organizing a garage sale.

Catering on site.

La asociación Convergencia organiza una venta de garaje.

Catering in situ.

Der Verein Convergence organisiert einen Flohmarkt.

Verpflegung vor Ort.

Mise à jour le 2023-09-12 par OT Fumel – Vallée du Lot