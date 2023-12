Course du Menhir #3 – Landavran/Val d’Izé Rue du Château Val-d’Izé Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

fin : 2024-03-16 18:00:00 . [Troisième Édition] La Course du Menhir de Landavran / Val d’Izé Plusieurs courses au choix :

Course 10 km départ à 15h. Course 16 km départ à 14h30. Trail de 27 km, D+450, départ à 14h. Départ au stade de Val d’Izé Organisé par la RTLV . Collation à l’arrivée. Inscription obligatoire sur klikego.com .

