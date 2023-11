Bal d’Automne Rue du Château Toury, 19 novembre 2023, Toury.

Toury,Eure-et-Loir

Le club de l’Âge d’or organise un bal d’automne à la salle polyvalente de Toury le dimanche 19 novembre à 14h30 avec l’orchestre Gramophone..

2023-11-19 fin : 2023-11-19 . 12 EUR.

Rue du Château

Toury 28310 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



The Golden Age Club is organizing an autumn ball at Toury’s Salle Polyvalente on Sunday November 19 at 2.30pm, with the Gramophone orchestra.

El Club de la Edad de Oro organiza un baile de otoño en la Sala Polivalente de Toury el domingo 19 de noviembre a las 14.30 h con la orquesta Gramophone.

Der Club de l’Âge d’or organisiert am Sonntag, den 19. November um 14.30 Uhr in der Mehrzweckhalle von Toury einen Herbstball mit dem Orchester Gramophone.

