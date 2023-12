Marché de noël Rue du Château Torigny-les-Villes Catégories d’Évènement: Manche

Torigny-les-Villes Marché de noël Rue du Château Torigny-les-Villes, 22 décembre 2023, Torigny-les-Villes. Torigny-les-Villes Manche

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-22

fin : 2023-12-22 Rendez-vous le vendredi 22 décembre 2023 à Torigny-Les-Villes pour son marché de noël et le feu d’artifice à 19h30 Place du château ! Créateurs, producteurs, artisans de la magie de noël au rendez-vous !

Présence du père noël à 16h ! Restauration et buvette sur place.

Rue du Château Torigni-sur*Vire

Torigny-les-Villes 50160 Manche Normandie

