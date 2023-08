JEP2023 > Visites guidées et théâtralisées du château des Matignon Rue du Château Torigny-les-Villes, 16 septembre 2023, Torigny-les-Villes.

Torigny-les-Villes,Manche

Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, rendez-vous le 16 et 17 septembre prochain au château des Matignon de Torigny-les-Villes, pour découvrir ou (re)découvrir le site au cours d’une visite guidée ou théâtralisée.

Au programme :

> Samedi 16 septembre :

– visites guidées à 10h, 11h, 14h, 15h, et 16h

– Visite théâtralisée à 20h30

> Dimanche 17 septembre

– visites guidées à 10h, 11h et 14h

– Visites théâtralisées à 15h et 17h.

Samedi 2023-09-16 fin : 2023-09-17 . .

Rue du Château

Torigny-les-Villes 50160 Manche Normandie



As part of the European Heritage Days, join us on September 16 and 17 at the Château des Matignon in Torigny-les-Villes, to discover or (re)discover the site during a guided or dramatized tour.

On the program:

> Saturday, September 16 :

– guided tours at 10am, 11am, 2pm, 3pm and 4pm

– Dramatized tour at 8:30pm

> Sunday, September 17

– guided tours at 10h, 11h and 14h

– Dramatized tours at 3pm and 5pm

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, visite los días 16 y 17 de septiembre el castillo de Matignon, en Torigny-les-Villes, para descubrir o (re)descubrir el lugar durante una visita guiada o teatralizada.

En el programa:

> Sábado 16 de septiembre :

– visitas guiadas a las 10:00, 11:00, 14:00, 15:00 y 16:00 horas

– Visita teatralizada a las 20.30 h

> Domingo 17 de septiembre

– visitas guiadas a las 10.00 h, 11.00 h y 14.00 h

– Visitas teatralizadas a las 15.00 y 17.00 horas

Im Rahmen der Europäischen Tage des Denkmals treffen Sie sich am 16. und 17. September im Château des Matignon in Torigny-les-Villes, um die Anlage im Rahmen einer Führung oder einer theatralischen Besichtigung zu entdecken oder (wieder) zu entdecken.

Auf dem Programm stehen :

> Samstag, 16. September :

– führungen um 10 Uhr, 11 Uhr, 14 Uhr, 15 Uhr und 16 Uhr

– Theatralische Führung um 20:30 Uhr

> Sonntag, 17. September

– führungen um 10h, 11h und 14h

– Theatralische Führungen um 15 Uhr und 17 Uhr

