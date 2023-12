Visite guidée du château de Thanvillé rue du Château Thanvillé Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Thanvillé Visite guidée du château de Thanvillé rue du Château Thanvillé, 30 juin 2024, Thanvillé. Thanvillé Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-30 16:00:00

fin : 2024-06-30 . Si vous avez toujours rêvé mener la vie de château, soyez prêts à embarquer pour une épopée magnifique au château de Thanvillé. L’histoire emblématique de ce château vous sera contée par des personnes passionnées.

Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme. EUR.

rue du Château

Thanvillé 67220 Bas-Rhin Grand Est

Mise à jour le 2023-12-19 par Office de tourisme du val de Villé Détails Catégories d’Évènement: Bas-Rhin, Thanvillé Autres Code postal 67220 Lieu rue du Château Adresse rue du Château Ville Thanvillé Departement Bas-Rhin Lieu Ville rue du Château Thanvillé Latitude 48.3229991097173 Longitude 7.34581765068903 latitude longitude 48.3229991097173;7.34581765068903

rue du Château Thanvillé Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/thanville/