SOIRÉE CINÉMA DE PLEIN AIR – SIERCK LES BAINS Rue du Château Sierck-les-Bains, 21 juillet 2023, Sierck-les-Bains.

Sierck-les-Bains,Moselle

Soirée Cinéma Plein air au château des Ducs de Lorraine avec la projection du film « Maléfique » à 22h00 au parc du Château. Restauration et buvette sur place.. Tout public

Vendredi 2023-07-21 22:00:00 fin : 2023-07-21 . 2 EUR.

Rue du Château

Sierck-les-Bains 57480 Moselle Grand Est



Open-air cinema evening at the Château des Ducs de Lorraine with screening of the film « Maléfique » at 10:00 pm in the Château grounds. Catering and refreshments on site.

Noche de cine al aire libre en el Castillo de los Duques de Lorena con la proyección de la película « Maléfique » a las 22.00 h en el recinto del Castillo. Catering y refrescos in situ.

Open-Air-Kinoabend im Schloss der Herzöge von Lothringen mit der Vorführung des Films « Maléfique » um 22.00 Uhr im Park des Schlosses. Essen und Trinken vor Ort.

Mise à jour le 2023-07-13 par TROIS FRONTIERES TOURISME