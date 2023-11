Noël au château Rue du Château Senonches, 3 décembre 2023, Senonches.

Senonches,Eure-et-Loir

Noël au Château revient cette année avec une nouvelle animation, un escape Game dans le musée. Balades en calèche, baptême de chiens de traineaux, arrivée du père Noël en musique, marché d’artisanat, ateliers loisirs créatifs…

2023-12-03 fin : 2023-12-03 18:00:00. .

Rue du Château

Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



Christmas at the Château is back this year with a new attraction: an escape game in the museum. Horse-drawn carriage rides, dog sledding, Santa Claus’ musical arrival, arts and crafts market, arts and crafts workshops…

La Navidad en el Château vuelve este año con una nueva atracción, un juego de escape en el museo. Paseos en coche de caballos, paseos en trineo tirado por perros, llegada de Papá Noel con música, mercado de artesanía, talleres de ocio creativo…

Weihnachten im Schloss kehrt dieses Jahr mit einer neuen Animation zurück, einem Escape Game im Museum. Kutschfahrten, Schlittenhunde-Taufe, Ankunft des Weihnachtsmanns mit Musik, Kunsthandwerksmarkt, Workshops für kreative Freizeitgestaltung…

Mise à jour le 2023-11-09 par OT DU PERCHE