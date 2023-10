Concours de belote Rue du Château Salles Catégories d’Évènement: Gironde

Salles Concours de belote Rue du Château Salles, 10 octobre 2023, Salles. Salles,Gironde Concours de belote ouvert à tous..

2023-10-10 fin : 2023-10-10 . EUR.

Rue du Château

Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Belote competition open to all. Concurso de belote abierto a todos. Belote-Wettbewerb, der für alle offen ist. Mise à jour le 2023-09-29 par OT Val de l’Eyre Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Salles Autres Lieu Rue du Château Adresse Rue du Château Ville Salles Departement Gironde Lieu Ville Rue du Château Salles latitude longitude 44.54852;-0.86375

Rue du Château Salles Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/salles/