Conférence débat : La gendarmerie au XIXeme siècle par Eric Labayle Rue du Château Sainte-Maure-de-Touraine, 24 septembre 2023, Sainte-Maure-de-Touraine.

Sainte-Maure-de-Touraine,Indre-et-Loire

Ne manquez pas la conférence d’Éric Labayle, consacrée à la gendarmerie au XIXe siècle. C’est ainsi que se clôturera l’événementiel de 9 jours que Les Amis du Patrimoine de Sainte Maure de Touraine et de sa région ont organisé du 16 au 24 septembre 2023..

Dimanche 2023-09-24 16:30:00 fin : 2023-09-24 . .

Rue du Château

Sainte-Maure-de-Touraine 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Don’t miss Éric Labayle’s talk on the gendarmerie in the 19th century. And so ends the 9-day event organized by Les Amis du Patrimoine de Sainte Maure de Touraine et de sa région from September 16 to 24, 2023.

No se pierda la conferencia de Éric Labayle sobre la gendarmería en el siglo XIX. Y así termina el evento de 9 días organizado por Les Amis du Patrimoine de Sainte Maure de Touraine et de sa région del 16 al 24 de septiembre de 2023.

Verpassen Sie nicht den Vortrag von Eric Labayle, der sich mit der Gendarmerie im 19. Jahrhundert befasst. Damit endet die neuntägige Veranstaltung, die Les Amis du Patrimoine de Sainte Maure de Touraine et de sa région vom 16. bis 24. September 2023 organisiert haben.

Mise à jour le 2023-09-21 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme