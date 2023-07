Eve en concert Rue du Château Saint-Vite, 12 août 2023, Saint-Vite.

Saint-Vite,Lot-et-Garonne

Concert de reprise de chansons françaises par Eve, chanteuse originaire de Bourgogne.

En première partie, de l’humour avec le one-man-show du chansonnier Nestor, qui animera également la soirée.

Buvette sur place..

2023-08-12 fin : 2023-08-12 . EUR.

Rue du Château Salle des fêtes

Saint-Vite 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Concert cover of French songs by Eve, singer from Burgundy.

In the first part, humor with the one-man-show of the singer Nestor, who will also host the evening.

Refreshment on site.

Concierto de versiones de canciones francesas a cargo de Eve, cantante originaria de Borgoña.

En la primera parte, comedia con el espectáculo unipersonal del chansonnier Nestor, que también será el anfitrión de la velada.

Refrescos disponibles.

Konzert mit Coverversionen französischer Chansons von Eve, einer Sängerin aus dem Burgund.

Im ersten Teil Humor mit der One-Man-Show des Chansonniers Nestor, der auch den Abend moderieren wird.

Getränke vor Ort.

Mise à jour le 2023-07-05 par OT Fumel – Vallée du Lot