Bains de nature rue du Château Saché, 23 septembre 2023, Saché.

Saché,Indre-et-Loire

En connexion avec l’énergie des arbres du parc, la sophrologue Nadine Bosq vous invite à vous ressourcer. Dans un environnement apaisant, retrouvez de l’envie, redonnez-vous du cœur à l’ouvrage dans les pas d’Honoré de Balzac qui se régénérait à chacun de ses séjours à Saché..

2023-09-23 fin : 2023-09-23 12:00:00. EUR.

rue du Château

Saché 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



In connection with the energy of the trees of the park, the sophrologist Nadine Bosq invites you to recharge your batteries. In a soothing environment, get back in the mood, get back to work in the footsteps of Honoré de Balzac who regenerated himself each time he stayed in Saché.

En conexión con la energía de los árboles del parque, la sofróloga Nadine Bosq le invita a recargar las pilas. En un entorno relajante, recupere energías y vuelva al trabajo siguiendo los pasos de Honoré de Balzac, que se regeneraba cada vez que se quedaba en Saché.

In Verbindung mit der Energie der Bäume des Parks lädt Sie die Sophrologin Nadine Bosq ein, neue Energie zu tanken. In einer beruhigenden Umgebung finden Sie neue Lust und Energie, um in die Fußstapfen von Honoré de Balzac zu treten, der sich bei jedem seiner Aufenthalte in Saché regenerierte.

Mise à jour le 2023-04-24 par Conseil Départemental 37