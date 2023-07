JAZZ SOUS LES CHÂTAIGNIERS Rue du Château Roquefère, 4 août 2023, Roquefère.

Roquefère,Aude

Chaque année, le festival Jazz sous les châtaigniers s’invite, pendant deux jours d’été, au début du mois d’août , à Roquefère petit village situé à 20 km au nord de Carcassonne.

Venez fêter les 21 ans du festival !

Au programme :

Florin NICULESCU « Gipsy All Stars » Hommage à Stéphane GRAPPELLI.

2023-08-04 21:00:00 fin : 2023-08-04 . EUR.

Rue du Château

Roquefère 11380 Aude Occitanie



Every year, the Jazz sous les châtaigniers festival takes place over two summer days at the beginning of August in Roquefère, a small village 20 km north of Carcassonne.

Come and celebrate the festival’s 21st anniversary!

On the program:

Florin NICULESCU « Gipsy All Stars » Tribute to Stéphane GRAPPELLI

Cada año, el festival Jazz bajo los castaños se celebra durante dos días de verano a principios de agosto en Roquefère, un pequeño pueblo a 20 km al norte de Carcasona.

¡Venga a celebrar los 21 años del festival!

En el programa:

Florin NICULESCU « Gipsy All Stars » Homenaje a Stéphane GRAPPELLI

Jedes Jahr lädt das Festival Jazz sous les châtaigniers an zwei Sommertagen Anfang August nach Roquefère, einem kleinen Dorf 20 km nördlich von Carcassonne, ein.

Feiern Sie mit uns das 21-jährige Bestehen des Festivals!

Auf dem Programm stehen

Florin NICULESCU « Gipsy All Stars » Hommage an Stéphane GRAPPELLI

Mise à jour le 2023-07-02 par A.D.T. de l’Aude / Arts Vivants 11