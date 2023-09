La descente du Père Noël Rue du Château Pierrelatte, 9 décembre 2023, Pierrelatte.

Pierrelatte,Drôme

Ça y est, le Père Noel arrive ! Vous pourrez le voir descendre le Rocher,

avant de participer à une séance photo avec lui pour immortaliser l’instant.

Les enfants pourront échanger avec lui sur leur liste de Noël avant le jour J !.

2023-12-09 18:15:00 fin : 2023-12-09 . .

Rue du Château Théâtre du Rocher

Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Santa Claus is on his way! You can watch him descend the Rocher,

before taking part in a photo session with him to immortalize the moment.

Children can chat with him about their Christmas lists before the big day!

¡Papá Noel está de camino! Podrás verle bajar por la Rocher

antes de participar en una sesión de fotos con él para inmortalizar el momento.

Los niños podrán hablar con él sobre su lista de Navidad antes del gran día

Es ist soweit, der Weihnachtsmann kommt! Sie können ihn dabei beobachten, wie er den Felsen hinuntergeht,

bevor Sie an einem Fotoshooting mit ihm teilnehmen, um den Moment festzuhalten.

Die Kinder können sich vor dem großen Tag mit ihm über ihre Weihnachtsliste austauschen!

Mise à jour le 2023-09-02 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence