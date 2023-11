Poètes au jardin: De Pétrarque à Shakespeare Rue du Château Pau, 25 novembre 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Sept séquences, autant que de poètes qui ont été réunis, rythment la présentation selon un projet tourné vers une histoire des arts faite d’échos et de transversalité, que le visiteur est invité à parcourir. Chacune de ces séquences est tout à la fois consacrée à un temps et à un regard.

Les œuvres présentées provenant essentiellement de collections publiques françaises et étrangères, décrivent un itinéraire réparti en sept stations, chacune placée sous le regard de l’un des poètes choisi et dédiée tout à la fois à la lecture et à la présentation d’œuvres directement en rapport avec l’auteur correspondant.

Pour chacun d’eux, on pourra présenter un exemplaire remarquable, édition précieuse ou manuscrit, témoignant de son rapport avec les jardins tel que par exemple le manuscrit de l’Histoire naturelle de Pline ayant appartenu à Pétrarque et portant des dessins qui lui sont attribués….

2023-11-25 fin : 2024-02-25

Rue du Château Salle de Cent Couverts au Château de Pau

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Seven sequences, as many as the poets who have been brought together, punctuate the presentation according to a project based on a history of the arts made up of echoes and transversality, which visitors are invited to explore. Each of these sequences is devoted to a particular time and a particular viewpoint.

The works presented, mainly from French and foreign public collections, describe an itinerary divided into seven stations, each placed under the gaze of one of the chosen poets and dedicated to both the reading and presentation of works directly related to the corresponding author.

Each poet will be presented with a remarkable manuscript or precious edition that bears witness to his or her relationship with gardens, such as the manuscript of Pliny?s Natural History that belonged to Petrarch and bears drawings attributed to him…

Siete secuencias, tantas como poetas reunidos, jalonan la presentación según un proyecto basado en una historia de las artes hecha de ecos y transversalidades, que el visitante está invitado a explorar. Cada una de estas secuencias está dedicada a un periodo y a una forma de ver el arte.

Las obras expuestas, procedentes en su mayoría de colecciones públicas francesas y extranjeras, se dividen en siete estaciones, cada una de ellas dedicada a uno de los poetas elegidos y en las que se realizan tanto lecturas como presentaciones de obras directamente relacionadas con el autor correspondiente.

Cada poeta será obsequiado con un ejemplar destacado, ya sea una edición preciosa o un manuscrito, testimonio de su relación con los jardines, como el manuscrito de la Historia Natural de Plinio que perteneció a Petrarca y lleva dibujos atribuidos a él…

Sieben Sequenzen, so viele Dichter wie zusammengekommen sind, gliedern die Präsentation nach einem Projekt, das auf eine Geschichte der Künste ausgerichtet ist, die aus Echos und Querverbindungen besteht und zu deren Durchlaufen der Besucher eingeladen wird. Jede dieser Sequenzen ist gleichzeitig einer Zeit und einem Blick gewidmet.

Die vorgestellten Werke, die hauptsächlich aus öffentlichen französischen und ausländischen Sammlungen stammen, beschreiben eine Route mit sieben Stationen, die jeweils unter dem Blickwinkel eines der ausgewählten Dichter stehen und sowohl der Lektüre als auch der Präsentation von Werken gewidmet sind, die in direktem Zusammenhang mit dem jeweiligen Autor stehen.

Für jeden Dichter kann ein bemerkenswertes Exemplar, eine wertvolle Ausgabe oder ein Manuskript gezeigt werden, das von seiner Beziehung zu den Gärten zeugt, wie z.B. das Manuskript der Naturgeschichte von Plinius, das Petrarca gehörte und Zeichnungen trägt, die ihm zugeschrieben werden…

