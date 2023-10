Yoga du rire Rue du château Pau, 2 novembre 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

La librairie « Danser sous la plume » accueille le Yoga du rire de Jo et Véro

Mardi 31 octobre de 15h30 à 17h pour les enfants sur le thème d’Halloween

Jeudi 2 Novembre de 19h à 20h30 pour les adultes sur le thème d’une oeuvre à redécouvrir

Renseignements et inscription auprès de

Véronique 06.62.66.56.84 @yoga.etmoi

Jo 06.66.12.31.85 @joie_instant.

Rue du château librairie « Danser sous la Plume »

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Danser sous la plume » bookshop welcomes Jo et Véro’s Laughter Yoga

Tuesday, October 31 from 3:30 to 5:00 pm for children on the theme of Halloween

Thursday November 2 from 7 to 8:30 pm for adults on the theme of a work to rediscover

Information and registration with

Véronique 06.62.66.56.84 @yoga.etmoi

Jo 06.66.12.31.85 @joie_instant

La librería « Danser sous la plume » acoge el Yoga de la Risa de Jo et Véro

Martes 31 de octubre de 15.30 a 17.00 h para los niños sobre el tema de Halloween

Jueves 2 de noviembre de 19:00 a 20:30 para adultos sobre el tema de una obra por redescubrir

Información e inscripciones

Véronique 06.62.66.56.84 @yoga.etmoi

Jo 06.66.12.31.85 @joie_instant

In der Buchhandlung « Danser sous la plume » findet das Lachyoga von Jo und Véro statt

Dienstag, 31. Oktober von 15:30 bis 17:00 Uhr für Kinder zum Thema Halloween

Donnerstag, 2. November von 19:00 bis 20:30 Uhr für Erwachsene zum Thema « Ein Werk, das es wiederzuentdecken gilt »

Informationen und Anmeldung bei

Véronique 06.62.66.56.84 @yoga.etmoi

Jo 06.66.12.31.85 @joie_instant

