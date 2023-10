Winachde em stadle – Noël au village rue du Château Niedernai, 2 décembre 2023, Niedernai.

Niedernai,Bas-Rhin

Un programme varié d’animations vous attend. Vente de sapins de 10h à 15h, puis marché de Noël, petite restauration avec ‘Bohnesupp », concert et animations pour les enfants. Le Père Noël sera sur place !.

rue du Château

Niedernai 67210 Bas-Rhin Grand Est



A varied program of events awaits you. Christmas tree sale from 10 a.m. to 3 p.m., followed by a Christmas market, snack bar with « Bohnesupp », concert and children’s entertainment. Santa Claus will be on hand!

Le espera un variado programa de entretenimiento. Venta de árboles de Navidad de 10.00 a 15.00 h. A continuación, mercado navideño, refrescos con « Bohnesupp », concierto y animación infantil. No faltará Papá Noel

Es erwartet Sie ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm. Tannenbaumverkauf von 10 bis 15 Uhr, dann Weihnachtsmarkt, kleiner Imbiss mit ‘Bohnesupp’, Konzert und Animationen für Kinder. Der Weihnachtsmann wird vor Ort sein!

