Jeu de rôle à la Forteresse : Confluence, Grandeur Nature Rue du Château Montbazon, 29 septembre 2023, Montbazon.

Montbazon,Indre-et-Loire

L’association « Les Gens Qui Jouent » organise un jeu de rôle Grandeur Nature à la Forteresse de Montbazon. Ouvert aux adultes comme aux enfants, 300 participants sont attendus !

Inscrivez-vous en ligne..

2023-09-29 fin : 2023-10-01 . 30 EUR.

Rue du Château

Montbazon 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



The « Les Gens Qui Jouent » association is organizing a Grandeur Nature role-playing game at the Montbazon fortress. Open to adults and children alike, 300 participants are expected!

Register online.

La asociación « Les Gens Qui Jouent » organiza un juego de rol Grandeur Nature en la Fortaleza de Montbazon. Abierto tanto a adultos como a niños, se esperan 300 participantes

Inscríbase en línea.

Der Verein « Les Gens Qui Jouent » organisiert ein Grandeur Nature-Rollenspiel in der Festung von Montbazon. Das Spiel ist für Erwachsene und Kinder gleichermaßen offen, es werden 300 Teilnehmer erwartet!

Melden Sie sich online an.

Mise à jour le 2023-09-21 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme