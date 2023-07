EXPOSITION ELLE RÉSISTE, ELLES RÉSISTENT Rue du Château Manderen-Ritzing, 1 juillet 2023, Manderen-Ritzing.

Manderen-Ritzing,Moselle

L’exposition dévoile le processus de création unique qui unit Madeleine Riffaud, Jean-David Morvan et le dessinateur Dominique Bertail, dans lequel tout passe nécessairement par la voix, Madeleine ayant perdu l’usage de ses yeux. Elle évoque aussi les moments de flottement, les éventuels malentendus et les rires qu’une telle méthode de travail engendre. Enfin, elle met à l’honneur d’autres figures de résistantes d’hier et d’aujourd’hui, sœurs d’armes de Madeleine Riffaud.

Cette exposition est réalisée en partenariat avec le Festival International de la BD D’Angoulême.. Tout public

Vendredi 2023-07-01 10:00:00 fin : 2023-08-31 17:00:00. 7 EUR.

Rue du Château

Manderen-Ritzing 57480 Moselle Grand Est



The exhibition reveals the unique creative process that unites Madeleine Riffaud, Jean-David Morvan and the draughtsman Dominique Bertail, in which everything necessarily involves the voice, as Madeleine has lost the use of her eyes. She also evokes the moments of hesitation, the possible misunderstandings and the laughter that such a working method generates. Finally, she honors other figures of resistance fighters of the past and present, sisters in arms of Madeleine Riffaud.

This exhibition is realized in partnership with the International Comics Festival of Angoulême.

La exposición revela el singular proceso creativo que une a Madeleine Riffaud, Jean-David Morvan y el dibujante Dominique Bertail, en el que todo pasa necesariamente por la voz, ya que Madeleine ha perdido el uso de los ojos. También habla de los momentos de vacilación, los posibles malentendidos y las risas que genera este método de trabajo. Por último, rinde homenaje a otras luchadoras de la Resistencia del pasado y del presente, hermanas de armas de Madeleine Riffaud.

Esta exposición está organizada en colaboración con el Festival Internacional del Cómic de Angulema.

Die Ausstellung enthüllt den einzigartigen kreativen Prozess, der Madeleine Riffaud, Jean-David Morvan und den Zeichner Dominique Bertail verbindet und bei dem alles über die Stimme läuft, da Madeleine ihre Augen nicht mehr benutzen kann. Sie berichtet auch von den Momenten, in denen man sich nicht sicher ist, von möglichen Missverständnissen und dem Lachen, das eine solche Arbeitsweise mit sich bringt. Schließlich werden auch andere Widerstandskämpferinnen aus Vergangenheit und Gegenwart gewürdigt, die zu Madeleine Riffauds Waffenbrüdern gehörten.

Diese Ausstellung wurde in Zusammenarbeit mit dem Festival International de la BD D’Angoulême realisiert.

