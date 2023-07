Exposition « Centenaire du musée de Préhistoire » Rue du Château Le Grand-Pressigny, 1 juin 2023, Le Grand-Pressigny.

Le Grand-Pressigny,Indre-et-Loire

Exposition retraçant l’histoire du Musée, aux horaires d’ouverture du monument..

2023-06-01 fin : 2023-06-30 13:00:00. 6 EUR.

Rue du Château

Le Grand-Pressigny 37350 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Exhibition tracing the history of the Museum, during opening hours.

Exposición sobre la historia del Museo, en horario de apertura.

Ausstellung, die die Geschichte des Museums nachzeichnet, während der Öffnungszeiten des Denkmals.

Mise à jour le 2023-06-22 par Loches Touraine Châteaux de la Loire