CONFÉRENCE JEAN MOULIN Rue du Château, 17 juin 2023, Laurens.

Laurens,Hérault

Conférence Jean Moulin par Thierry Murat à 17h à la salle des associations à la Mairie. Entrée libre, suivi du verre de l’amitié..

2023-06-17 à ; fin : 2023-06-17 . .

Rue du Château

Laurens 34480 Hérault Occitanie



Conference Jean Moulin by Thierry Murat at 5 pm in the association room at the town hall. Free entrance, followed by a glass of friendship.

Conferencia Jean Moulin de Thierry Murat a las 17.00 h en la sala de asociaciones del Ayuntamiento. Entrada gratuita, seguida de una copa.

Vortrag Jean Moulin von Thierry Murat um 17 Uhr im Salle des associations im Rathaus. Freier Eintritt, gefolgt von einem Glas Freundschaft.

