Concert rue du Château Hirtzbach, 11 novembre 2023, Hirtzbach.

Hirtzbach,Haut-Rhin

Chorilla vous invite pour un voyage au Fil de l’Eau, en partant des sources de l’Ill et de la largue, de notre cher Sundgau, vers les grands espaces de l’océan Atlantique..

2023-11-11 fin : 2023-11-11 21:30:00. 0 EUR.

rue du Château

Hirtzbach 68118 Haut-Rhin Grand Est



Chorilla invites you on a journey along the river, from the sources of the Ill and the largue, from our beloved Sundgau, to the wide open spaces of the Atlantic Ocean.

Chorilla le invita a un viaje a lo largo del agua, desde las fuentes del Ill y el largue, desde nuestro querido Sundgau, hasta los amplios espacios abiertos del océano Atlántico.

Chorilla lädt Sie zu einer Reise entlang des Wassers ein, ausgehend von den Quellen der Ill und der Largue, von unserem geliebten Sundgau, bis hin zu den Weiten des Atlantiks.

