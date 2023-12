Cinékids/ Projection Médiathèque d’Amboise Rue du Château d’Eau Amboise, 4 décembre 2023, Amboise.

Amboise,Indre-et-Loire

Cinékids / Projection

Vendredi 29 décembre à 15h

Médiathèque Aimé Césaire

Gratuit sur inscription au 02 47 57 22 93.

Vendredi 2023-12-29 15:00:00 fin : 2023-12-29 . EUR.

Rue du Château d’Eau

Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Cinékids / Screening

Friday, December 29 at 3 p.m

Médiathèque Aimé Césaire

Free with registration at 02 47 57 22 93

Cinékids / Proyección

Viernes 29 de diciembre a las 15.00 h

Biblioteca multimedia Aimé Césaire

Gratuito previa inscripción en el 02 47 57 22 93

Cinékids / Vorführung

Freitag, den 29. Dezember um 15 Uhr

Mediathek Aimé Césaire

Kostenlos mit Anmeldung unter 02 47 57 22 93

Mise à jour le 2023-11-29 par OFFICE AMBOISE