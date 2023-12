Histoires et jeux à la demande Rue du Château d’Eau Amboise, 4 décembre 2023, Amboise.

Histoires et jeux à la demande

Mercredi 20 décembre de 15h à 17h

Médiathèque Aimé Césaire

Gratuit sur inscription au 02 47 57 22 93.

Rue du Château d’Eau

Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Stories and games on demand

Wednesday, December 20, 3pm to 5pm

Médiathèque Aimé Césaire

Free with registration at 02 47 57 22 93

Cuentos y juegos a la carta

Miércoles 20 de diciembre de 15:00 a 17:00

Biblioteca multimedia Aimé Césaire

Gratuito previa inscripción en el 02 47 57 22 93

Geschichten und Spiele auf Anfrage

Mittwoch, 20. Dezember von 15 bis 17 Uhr

Mediathek Aimé Césaire

Kostenlos nach Anmeldung unter 02 47 57 22 93

