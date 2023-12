Conte musical et théâtral « (Mauvais) Esprit de Noël » à la médiathèque d’Amboise Rue du Château d’Eau Amboise, 4 décembre 2023, Amboise.

Amboise,Indre-et-Loire

Conte musical et théâtral « (Mauvais) Esprit de Noël » par la Tite Compagnie

Samedi 9 décembre à 15h à la Médiathèque Aimé Césaire

Gratuit sur inscription au 02 47 57 22 93

(public familial / enfant à partir de 5 ans).

Samedi 2023-12-09 15:00:00 fin : 2023-12-09 . EUR.

Rue du Château d’Eau

Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Musical and theatrical tale « (Mauvais) Esprit de Noël » by La Tite Compagnie

Saturday December 9 at 3pm at the Médiathèque Aimé Césaire

Free with registration at 02 47 57 22 93

(family audience / children aged 5 and over)

Cuento musical y teatral « (Mauvais) Esprit de Noël » de la Tite Compagnie

Sábado 9 de diciembre a las 15:00 h en la Mediateca Aimé Césaire

Gratis previa inscripción en el 02 47 57 22 93

(público familiar / niños a partir de 5 años)

Musikalisches und theatralisches Märchen « (Mauvais) Esprit de Noël » von der Tite Compagnie

Samstag, 9. Dezember um 15 Uhr in der Mediathek Aimé Césaire

Kostenlos mit Anmeldung unter 02 47 57 22 93

(Familienpublikum / Kinder ab 5 Jahren)

Mise à jour le 2023-11-29 par OFFICE AMBOISE