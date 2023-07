Brocante & Créateurs au Jardin Rue du Château de Fontaine Chaalis Fontaine-Chaalis, 15 septembre 2023, Fontaine-Chaalis.

Brocante & Créateurs au Jardin 15 – 17 septembre Rue du Château de Fontaine Chaalis 2€

Brocante & Créateurs au Jardin

Cette année encore Parcs et Jardins de l’Oise organise, 14 rue du Château, dans la cour de la ferme du château de Fontaine Chaalis, un évennement permettant d’acheter des objets de brocante de qualité et de flaner parmi les stands de nos nombreux créateurs à la recherche de l’objet artisanal coup de coeur. Nous proposons également à la vente des outils de jardin, d’occasion, et des échanges de plantes.

Le droit d’entrée reste fixé à 2€ et tous nos hôtes seront accueillis avec du thé, des gâteaux grâcieusement offerts et le sourire, bien sûr !

Cette brocante se déroulera sur trois jours entiers de 10h à 18h les vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 Septembre.

Notre situation nous permet de disposer d’un large parking pour les voitures de nos visiteurs

Durant cette période, il sera possible de déjeuner sur place lors d’une pause gourmande

Nous ne sommes malheureusement pas en mesure d’accepter les règlements en carte bleue et il n’y a pas de distributeur de billets à la ferme

Nous nous réjouissons de votre prochaine visite !

Rue du Château de Fontaine Chaalis 14 Rue du Château60300 Fontaine-Chaalis Fontaine-Chaalis 60300 Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T10:00:00+02:00 – 2023-09-15T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Brocante créateurs

Parcs et Jardins de l’Oise