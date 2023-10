Marché de l’avent Noël Rue du Château de Bigny Vallenay, 25 novembre 2023, Vallenay.

Vallenay,Cher

Laissez la magie de noël opérer avec ce tout 1er marché sur le territoire de Châteauneuf-Levet-Lignières..

Dimanche 2023-11-25 10:00:00 fin : 2023-11-26 . EUR.

Rue du Château de Bigny

Vallenay 18190 Cher Centre-Val de Loire



Let the magic of Christmas begin with the 1st Christmas market in the Châteauneuf-Levet-Lignières area.

Deje que la magia de la Navidad haga de las suyas con el 1er mercado navideño de la región de Châteauneuf-Levet-Lignières.

Lassen Sie den Weihnachtszauber mit diesem allerersten Markt im Gebiet von Châteauneuf-Levet-Lignières auf sich wirken.

