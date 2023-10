Cinéma : Monsieur le maire Rue du château Coulonges-sur-l’Autize, 13 décembre 2023, Coulonges-sur-l'Autize.

Coulonges-sur-l’Autize,Deux-Sèvres

Salle socio-culturelle (ou Espace Colonica)

Séance à 20h30 précises, ouverture de la billetterie 30 min avant.

6,50€ adulte – 5€ – de 18 ans

Organisé par le comité des fêtes. Programmation du film sur bit.ly/cinemacoulonges.

Renseignements : Facebook « Comité des fêtes de Coulonges sur l’Autize ».

2023-12-13 fin : 2023-12-13 . EUR.

Rue du château Salle socio-culturelle

Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Salle socio-culturelle (or Espace Colonica)

Show at 8:30pm sharp, ticket office opens 30 min before.

6.50? adult – 5? – under 18

Organized by the Comité des fêtes. Film schedule on bit.ly/cinemacoulonges.

For further information, visit Facebook » Comité des fêtes de Coulonges sur l?Autize »

Sala Socio-Cultural (o Espacio Colónica)

Espectáculo a las 20.30 h en punto, taquilla abierta 30 min antes.

6,50? adulto – 5? – menores de 18 años

Organizado por el Comité des fêtes. Programación en bit.ly/cinemacoulonges.

Para más información Facebook » Comité des fêtes de Coulonges sur l’Autize »

Soziokultureller Saal (oder Espace Colonica)

Die Vorstellung beginnt pünktlich um 20:30 Uhr, der Kartenverkauf beginnt 30 Minuten vorher.

6,50? Erwachsener – 5? – ab 18 Jahren

Organisiert vom Festkomitee. Programm des Films auf bit.ly/cinemacoulonges.

Informationen: Facebook « Comité des fêtes de Coulonges sur l’Autize » (Festkomitee von Coulonges sur l’Autize)

Mise à jour le 2023-10-17 par CC Val de Gâtine