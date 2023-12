LE CHÂTEAU DE CASTRIES Rue du Château Castries Catégories d’Évènement: Castries

Hérault LE CHÂTEAU DE CASTRIES Rue du Château Castries, 3 février 2024, Castries. Castries Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 14:30:00

Venez vous émerveiller de l'élégance et du prestige de cet incroyable monument aux portes de Montpellier. Construit dès la fin du XVIème siècle par la famille de la Croix de Castries, le spectaculaire château de Castries n'a cessé au cours de son histoire de surprendre par son décor, ses jardins à la André le Nôtre et son aqueduc créé par Pierre-Paul Riquet..

Venez vous émerveiller de l’élégance et du prestige de cet incroyable monument aux portes de Montpellier. Construit dès la fin du XVIème siècle par la famille de la Croix de Castries, le spectaculaire château de Castries n’a cessé au cours de son histoire de surprendre par son décor, ses jardins à la André le Nôtre et son aqueduc créé par Pierre-Paul Riquet. Le château longtemps en travaux a rouvert ses portes, l’occasion de découvrir avec un guide ses salons, archives, chambres, communs et grande salle à manger restaurés avec son mobilier d’époque. Sur réservation INFORMATIONS

– Rendez-vous 10 minutes avant devant le square Victor Coste à Castries, à l’intersection de la rue du Château et de la rue du Cantonnat.

– Gratuités : enfants moins de 6 ans accompagnés d’un parent, guides diplômés avec carte, détenteurs de la City Card.

– 1 adulte accompagné de 1 ou de 2 enfants de moins de 6 ans maximum.

– Visite interdite aux chiens de petites ou grandes tailles sauf chien guide. BON PLAN:

Pour l’achat de toute visite guidée bénéficiez d’une remise de 10% sur une large sélection des produits de la boutique de l’Office de Tourisme de Montpellier Méditerranée Métropole jusqu’au 31/12/2023. (Sur présentation de votre réservation) EUR.

Rue du Château

Castries 34160 Hérault Occitanie

